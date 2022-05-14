«الصحة»: 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة من لقاح كورونا في مصر، مؤكدًا أنه وصل إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن حصل على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، ولم تسجل الوزارة آثارًا جانبية خطيرة أو غريبة على المواطنين المحصنين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «نعيش هذه الفترة حالة من الانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا أي مرحلة المناعة المجتمعية»>

ولفت حسام عبد الغفار إلى سعي الدولة إلى التوسع في عملية تطعيمات المواطنين والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الشهر المقبل، والإعلان رسميًا بتحقيق مناعة القطيع للحد من انتشار الفيروس والسيطرة علىه.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأكد عبد الغفار أنه يجب على المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية، وضرورة عدم تجاهل رسالة وزارة الصحة والسكان لأن الجرعة التنشيطية تعيد مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحورات الفيروس التي تظهر من وقت إلى لآخر، لافتا إلى أن الجرعة التنشيطية أصبحت لكل الفئات متوافرة ولكن لمن فوق الـ65 سنة أصبحت تؤخذ بعد 3 أشهر فقط بدلا من 6 أشهر.

متحورات فيروس كورونا

وعن إمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، قال عبد الغفار: «من المتوقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا هي سمة أساسية للفيروسات ومصر ليست بعيدة عن العالم، والمتحورات تظهر وتختفي في بعض الدول، وكل المتحورات التي ظهرت خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا هي ليس بالقوة الأولي للمتحورات الفيروس في بداية الجائحة، والللقاحات أثبت فعاليتها حتى الآن أمام المتحورات التي تظهر».