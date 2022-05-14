نصائح مهمة من «الصحة» لتجنب الإصابة بجلطات القلب

استقبلت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمرض القلب وأسباب الإصابة بجلطات القلب بعد الشفاء منها وكيفية تجنبها، وقدمت الوزارة في تقرير رسمي عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها للحماية من جلطات القلب بعد الشفاء منها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المواطنين ضرورة إعادة النظر في أسلوب الحياة واتباع السلوكيات الصحية، كما لفتت إلى أهمية التوقف عن التدخين ، وتقليل الوزن والسيطرة عليه من خلال البعد عن المأكولات التي تحتوي على الدهون المشبعة أو نسبة عالية من الأملاح.

نصائح لمرضي القلب والوقاية من الجلطات

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة ممارسة الرياضة وتحديدًا المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة بشكل يومي، وتناول الأغذية الصحية، إذ أن اتباع الأنظمة الصحية مفيد للجسم وليس فقط للوقاية من أمراض القلب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الالتزام بالأدوية ومتابعة الطبيب المشرف على الحالة بشكل دوري، وتغير مفهوم الثقافة الصحية لدى المواطنين، والاهتمام بالكشف الدوري على الجسم.

روشتة علاجية من «الصحة» لـ المواطنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، لتلقي كافة الاستفسارات المتعلقة بكافة الأمراض والرد عليها بشكل مباشر من خلال المتخصصين، كما أعلنت عن استقبال الأسئلة من المواطنين كل خميس خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تحرص على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، من خلال منصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخطوط الساخنة التى قامت بتطويرها الفترة الماضية، لتسهيل مهمة التواصل معاها لتلقي كافة استفسارات المواطنين، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.