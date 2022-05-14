خالد الصاوي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل دوره بفيلم «مغامرات كوكو»: أنا الشر

استكمل الفنان خالد الصاوي تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «مغامرات كوكو» الذي كان قد انطلق تصوير أولى أيامه قبل بداية شهر رمضان الكريم بحضور كل أبطال العمل.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف خالد الصاوي كواليس مشاركته في فيلم «مغامرات كوكو» قائلًا: «سعيد جدا إني بشارك الفنان بيومي فؤاد في الفيلم، مش أول مرة بنشتغل مع بعض، سبق واشتغلنا وكانت الكواليس ممتعة ودمها خفيف جدا، أنا بحب الشغل معاه ».

خالد الصاوي يتحدث عن مغامرات كوكو

وأكّد أيضا أنَّ الفنانة شيرين رضا تشارك معه فى الفيلم وأنه سبق أيضا وتعاون معها من قبل ولذلك فهو مستمتع بفريق العمل الخاص بالفيلم بالكامل لأن هناك كيميا كبيرة بينه وبين المشاركين معه.

وتابع خالد الصاوي أنَّه كان يريد تقديم شخصيته في الفيلم بشكل معين، لذا جمعته جلسات مع فريق عمل الفيلم حتى قرر الظهور بـ«تسريحة الرستا»، إذ لفتت انتباه الجمهور مع بداية انتشار الصور الأولى لكواليس العمل.

وأكّد الصاوي أنَّه في فيلم «مغامرات كوكو» يمثل جانب الشر المعاكس تمامًا لشخصية كوكو التي يقدمها الفنان بيومي فؤاد وخلال الأحداث تدور بينهما مناوشات كثيرة.

تفاصيل فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم بيومي فؤاد وشيرين رضا ونانسي صلاح وإيهاب فهمي وأوس أوس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب نصار وإخراج إسماعيل فاروق.

وكان قد احتفل أبطال الفيلم بانطلاق التصوير قبل شهر رمضان الماضي.