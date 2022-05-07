إلهام شاهين: هجوم الإخوان على خالد الصاوي وسام على صدره

قالت الفنانة إلهام شاهين، اليوم السبت، إن الفن له تأثير قوي على المجتمع، ولذلك شنت جماعة الإخوان الإرهابية هجوما على الفنان خالد الصاوي بعد تجسيده لدور خيرات الشاطر في الاختيار 3.

وتابعت إلهام، خلال حديتها لتليفزيون الوطن: «خالد الصاوي تعرض للهجوم وكذلك أنا، لأننا من خلال أدوارنا الفنية نكشف كل مساوئهم، وأقول له إن تعرضه للهجوم من هؤلاء المتطرفين وسام على صدره».

إلهام شاهين: خالد الصاوي حر في آرائه

وتابعت: «خالد الصاوي إنسان محترم جدا وحر في آرائه ولا يجب أن يصادر أحد عليها، لو مكنش له دور قوي وتأثير مكنش هيتعرض لهذا الهجوم، هو كشف كل الأفكار الإرهابية التي كانوا يريدون أن تحكم مصر».

إلهام شاهين: كل فنان له تأثير قوي في المجتمع

وواصلت: «خالد الصاوي وجعهم، ولو مكنش له تأثير مكنوش هيهتهموا به، لكن كل فنان له تأثير قوي في المجتمع وممكن يفضح آرائهم وأفكارهم الإرهابية هيكونوا ضده وهيحاولوا تشويه صورته عشان الناس متسمعلوش».

ونصحت إلهام شاهين، خالد الصاوي، بتجاهل هجوم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحةً: «هم بالنسبة له نكرات، هو شخص مهم، لكن الإخوان مين دول؟! اللي مستخبي وراء جهاز وبيقول أي كلام حد ملهوش لازمة».

وأكدت أن مسلسل مسلسل الاختيار 3 وثق بالصوت والصورة الأشياء التي فاقت الخيال، مثل مخططات الإخوان الإرهابية، متابعة: «بعض الناس كانوا منساقين لهم، لكن بعد ما الناس تسمع الكلام ده، أعتقد إن الناس فاقت وعرفت قيمة أن يكون عندنا جيش قوي ودولة قوية وإن ربنا خلصنا من الإخوان».

إلهام شاهين تنعى شهداء الحادث الإرهابي بغرب سيناء

وأدانت الفنانة إلهام شاهين، الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، وقدّمت العزاء لأسر الشهداء، وأعلنت دعمها وتأييدها الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.

وأضافت: «الله يكون في عون القيادة السياسية، نوجه كل جهودنا لإصلاح بلدنا، لكن الإرهاب يجعلنا نستهلك جهودنا في محاربة الإرهابيين الذين لا ينتمون للوطن أو الدين أو الإنسانية، رحم الله شهداءنا، وبإذن الله منصورين على الإرهاب وربنا يخلصنا منهم».