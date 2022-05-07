خالد الصاوي: الاحتياج للعائلة جزء أساسي من الشخصية المصرية

قال الفنان خالد الصاوي إن جزء أسياسي من التراث المصري والثقافة المصرية هي النظرة الإنسانية الشاملة، موضحًا: «يعني مينفعش إننا نقول دخلنا في حرب مع بلد، مينفعش ندي أوامر نقول اقتلوا النساء في هذه القرية والأطفال، وده مينفعش وده جزء أساسي في الشخصية المصرية وهي دي الهوية المصرية».

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وأكد الصاوي خلال لقائه في برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن جزء أساسي من الشخصية المصرية اليوم هو المحيط العربي الخاص بها، موضحًا: «لو كنتوا موجودين في مصر سنة 2000، وشفتوا الأولاد الصغيرين اللي في ابتدائي طالعين لأنهم مشبعين بحاجات معينة جوانا، بأن أنت دايمًا محتاج لعائلة، والعائلة دي هتاخد منها وتديها، وهتديها أكتر لازم، ولازم يبقى عندك ده وده جزء منقدرش ننساه».

وقدم الفنان خالد الصاوي دور القيادي خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي أذيع عبر عدد من القنوات الفضائية.

وشارك في بطولة المسلسل، عدد من النجوم الكبار مثل ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وصبري فواز ومحمود البزاوي وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.