«كفر الشيخ» تشارك في الملتقى الأول لمسؤولي برلمان شباب الجامعات بحضور وزير الشباب

شاركت جامعة كفرالشيخ في المُلتقي الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات، بمشاركة 33 جامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد مصطفى عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبري سليمان أمين عام الجامعة.

لقاء حواري حول ماهية البرلمان

شهد الملتقى عقد لقاءا حول ماهية البرلمان ووظائف وإدارة وأدوات الرقابة البرلمانية وآليات العمل البرلمانى بحضور وزير الشباب والرياضة والنائب الدكتور منى عبد العاطي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة كفر الشيخ والنائب هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما تضمن المُلتقي شرح كيفية وضع القواعد والآليات المنظمة لبرلمان شباب الجامعات والتدريب علي كيفية التسويق للبرلمان داخل الجامعات المصرية.

ملتقى برلمان الشباب يهدف لنشر الوعي بأهمية العمل البرلماني

وهدف الملتقي إلى نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب وتجسيد فكرة تأهيل مسئولي برلمان شباب الجامعات، لإعداد كوادر شبابية للمشاركة في الحياة السياسية، ليكونوا نواب في المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية.

كما يهدف الملتقى لإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا الراهنة سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي، وتوفير فرصة لهم لتحديد أولويات المجتمع، وتدريبهم على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية محمود ياسين ومسئول برلمان الشباب بالجامعة محمود خليفة.