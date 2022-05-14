جامعة كفر الشيخ تنظم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي الثلاثاء المقبل

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الحالي.

يأتي المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنمية المجتمع بإشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أسامة أبوسعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي يأتي بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة طلاب وطالبات من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية.

المؤتمر تحت شعار «رؤية جديدة لمستقبل مشرق»

أضاف رئيس الجامعة، في بيان له، أن المنتدى يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، في مجالات نظم المعلومات الذكية بالجامعات، لإنتاج تطبيقات مبتكرة، تسهم فى خدمة المجتمع ،عن طريق تبادل الخبرات، والتجارب، وإقامة مشاريع تقنية مشتركة، بين الجامعات المصرية، من خلال تطوير تطبيقات عملية، لخدمة قطاع الصناعة.

المنتدى سيوفر حلولا ذكية لخدمة المجتمع

وقال الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن المنتدى سيوفر حلولا ذكية لخدمة المجتمع، فى المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية، والمدن الذكية، كما يهدف إلى زيادة الوعي بتقنيات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، عن طريق دعم القدرات المحلية فى هذا المجال، في كثير من التطبيقات.