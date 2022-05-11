جامعة كفر الشيخ تشارك في مهرجان المتميزين رياضيا لطلاب الجامعات

تشارك جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي مكون من 6 طلاب لفريق كرة القدم الشاطئية، ضمن مبادرة «كن متميزا»، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديد».

6 طلاب يمثلون وفد جامعة كفر الشيخ

ويضم الوفد الطلابي لـ جامعة كفر الشيخ، محمد هاني المتولي وأحمد فرج القحطاني وعبد الرحمن عماد فوزي من كلية التربية الرياضية، ومحمود شعبان بوجي بكلية التجارة، ومحمد حسام الدين في كلية الآداب، وإبراهيم نوار كلية الطب البشري، وهاني عقبة مدرب الفريق، وخالد الشرقاوي إداري الفريق، ولك خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الحالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في ضوء التعاون بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 نحو التنمية الشاملة المستدامة التي تنفذها مصر في كل محافظات الجمهورية.

يشارك في المهرجان 140 طالبًا وطالبة يمثلون 9 جامعات وهي «قناة السويس، وبنها، والسادات، والعريش، وبني سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، والمنوفية، وجنوب الوادي»، ويتنافسون في ألعاب «كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والألعاب الترويحية» على شاطئ مطروح العام.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وتأتي مشاركة الجامعة في المهرجان في إطار توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، بالإضافة إلى المشاركة في مثل هذه المهرجانات واللقاءات الرياضية بالمدن والمناطق السياحية والشاطئية للتعريف بمعالم مصر التراثية والتاريخية والعمرانية وتعزيز روح الانتماء والولاء لها، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.