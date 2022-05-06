جامعة كفر الشيخ تنهي استعداداتها لمنتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي

أنهت جامعة كفرالشيخ، استعداداتها لتنظيم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي، على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، في 17 مايو الجاري.

ووفق بيان جامعة كفر الشيخ، فأن المنتدى يأتي بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة طلاب وطالبات من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية.

ويعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وتنمية المجتمع بإشراف الدكتور محمد عبدالعال ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حلول ذكية لخدمة المجتمع

وقال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن المنتدى سيوفر حلولا ذكية لخدمة المجتمع، فى المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية، والمدن الذكية، كما يهدف إلى زيادة الوعي بتقنيات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، عن طريق دعم القدرات المحلية فى هذا المجال، في كثير من التطبيقات.

منتدى الحوسبة تحت شعار «رؤية جديدة لمستقبل مشرق»

وأضاف عميد كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ، في بيان صحفي اليوم، أن المنتدى يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، في مجالات نظم المعلومات الذكية بالجامعات، لإنتاج تطبيقات مبتكرة، تسهم فى خدمة المجتمع ،عن طريق تبادل الخبرات، والتجارب، وإقامة مشاريع تقنية مشتركة، بين الجامعات المصرية، من خلال تطوير تطبيقات عملية، لخدمة قطاع الصناعة.

أشار أبو سعدة إلى أن منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي يأتي تحت شعار «رؤية جديدة لمستقبل مشرق»، ويساهم فيه طلاب من كافة جامعات مصر.