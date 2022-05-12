انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ بـ«نوح» و«دوار بحر»

نفذت الإدارة العامة لرعاية الشباب «إدارة النشاط الثقافي والفني» بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الملتقى المسرحي الطلابي بين كليات ومعاهد الجامعة، حيث عرضت كلية التربية أول العروض وهي مسرحية بعنون «نوح»، كما قدّم فريق المسرح بكلية الزراعة عرضا بعنوان «دوار بحر».

ويأتي العرض المسرحي تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من رامي شهاب وعمرو الرفاعي وإبراهيم جمال.

حضور مكثف لعمداء كليات كفر الشيخ للعرض المسرحي

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور مصطفى شلبي، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مصطفى، منسق الأنشطة بكلية الزراعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتي التربية والزراعة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة والمشاهدين المدعوين لحضور العرض.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، توالي العروض المسرحية يوميا، عدا الجمعة على مسرح كلية التجارة طبقا للجدول المعلن.

العرض المسرحي جاء بعد إنشاء مسرح جامعة كفر الشيخ

يأتي انطلاق العرض المسرحي بجامعة كفر الشيخ، بعد إنشاء أكبر مسرح بالجامعة، فضلا عن تنمية مواهب الطلاب وإبرازها ومشاركتهم في المسابقات المختلفة، والتي تُقام على مستوى جامعات مصر ضمن الأنشطة الطلابية.

يذكر أنّ جامعة كفر الشيخ، رائدة في الأنشطة الطلابية منذ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تفعيل الأنشطة الطلابية، وحصل الكثير من طلابها على مركز متقدمة في مسابقات محلية مختلفة أقيمت بين طلاب الجامعات.