جامعة مطروح تشارك في الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، أن وفدًا من الجامعة شارك في فعاليات المُلتقي الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات، والذي نظتمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 33 جامعة حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية، وذلك خلال الفترة من 10 لـ 13 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

العمل البرلماني لشباب الجامعات

قال رئيس جامعة مطروح إن الملتقى البرلماني جاء في إطار توجهات الدولة المصرية نحو نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب، لافتا أن جلسات الملتقى تناولت عقد لقاء حواري حول ماهية البرلمان، ووظائف وإدارة وأدوات الرقابة البرلمانية، وآليات العمل البرلماني، بحضور الخبراء البرلمانيين.

تعزيز الممارسة السياسية للشباب

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن ملتقى برلمان شباب الجامعات هدف إلى نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب، صقل مهاراتهم، تعزيز الثقة فى أنفسهم، معرفة آليات العمل البرلماني، التدريب على ممارسة الحياة السياسية، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها، التدريب على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم، وإعداد جيل قادر على المناقشة والفهم الصحيح لما يدور على الساحة المحلية والدولية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن طلاب الكليات على مستوى جامعة مطروح يشاركون في مختلف الأنشطة على مستوى الجامعات من مؤتمرات ومسابقات ومهرجانات وذلك لرفع المستوى الثقافي والفكري وتنمية المهارات المختلفة لدي الطلاب وتقدم الجامعة الدعم الكامل لجميع الطلاب المتميزين.