أمين «التعاون الإسلامي» يهنئ بن زايد برئاسة الإمارات: خير خلف لخير سلف

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه الشيخ محمد بن زايد بانتخابه اليوم السبت رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: «هو خير خلف لخير سلف» وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أنَّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انتخب رئيسًا يوم السبت بعد يوم من وفاة الرئيس السابق الشيخ خليفة بن زاد في ساعة مبكرة من أمس الجمعة وفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية وعالمية.

الدولة الغنية بالنفط

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إنَّ الشيخ محمد انتخب من قبل المجلس الأعلى الاتحادي ليصبح حاكمًا للدولة الغنية بالنفط التي أسسها والده في عام 1971.