من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الجديد؟

«وصبّر محمد ونوّر له الدرب.. نعم الخلف للسلف ريس على الدولة».. كانت تلك الكلمات بمثابة مبايعة من حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد إلى الشيخ محمد بن زايد حاكم إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي كرئيس للدولة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ73 عاما، فمن هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد؟.

من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد؟

ولد الشيخ محمد بن زايد في 11 مارس عام 1961 بإمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد ثالث رئيس لدولة الإمارات بعد والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس لدولة الإمارات وأول رئيس لها، وشقيقه الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الراحل.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد، يعد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان للشيخ محمد بن زايد دور هام وبارز في النهضة التي شهدتها دولة الإمارات، إلى جانب دوره في تطوير القوات المسلحة الإماراتية، منذ تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا عام 1979، وحتى توليه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2005، بحسب صحيفة «وام» الإماراتية.

رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تولى الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد، إمارة أبوظبي في نوفمبر 2004، وتبنى منذ ذلك الوقت جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة، حيث شجع على نمو وتنويع النشاط الاقتصادي وتنشيط عملية التنمية الشاملة بالبلاد.

كما ساهم الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد، في العديد من الجهود والمبادرات الدولية التي هدفت إلى نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، كما عمل على محاربة التطرف والتشدد.