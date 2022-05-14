عاجل.. أمير الكويت وولي عهده يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل.

محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة خلفا للشيخ الراحل خليفه بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية في عمر ناهز الـ73 عاما.

وشارك العديد من زعماء ورؤساء العالم مشاركة عزاء الشيخ خليفة بن زايد، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي والملكة إليزابيث.