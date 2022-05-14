معركة داخل غرفة الطوارئ.. تفاصيل الاعتداء على طبيب القاهرة الجديدة

كانت الحياة تسير بشكل طبيعي كالعادة داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وفي لحظة ارتفعت صرخات قادمة من غرفة الطوارئ، فأسرع الجميع محاولين معرفة ما يحدث، ليكتشفوا إصابة «م. غ» طبيب جراح بالمستشفى بكسر في الجمجمة وتجمع دموي، بعد اعتداء أحد الأشخاص عليه داخل المستشفى، وسط صرخات وصدمة من المتواجدين، وتم إبلاغ رجال الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كواليس واقعة طبيب القاهرة الجديدة

كواليس الواقعة التي شهدها المستشفى، كشفتها إحدى شهود العيان لـ«الوطن»، قائلًا: «كنت داخله الاستقبال ولقيت خناقة، وكان فيه سيدة جايه ومعاها بنتها طفلة صغيرة، وفي الوقت دا كان الطبيب منشغل بعمل إسعافات لمريض داخل غرفة الرعاية».

وأضافت الشاهدة: «الطبيب أخبر السيدة بأنه سينتهي من الإجراءات اللازمة للحالة التي يسعفها، وسيتفرغ لإسعاف طفلتها، فتفاجأ بتلك السيدة تتعدى لفظيًا الأطباء داخل المستشفى».

واستكملت «الطبيب المصاب لم يهتم لشتائم تلك السيدة، واستكمل عمله في إسعاف المريض، ليفاجأ بأحد الأشخاص كان حاضرًا مع تلك السيدة يقوم بالتعدي على الطبيب المصاب، فكان الطبيب يحاول الرد على الاعتداء الواقع عليه، ولكن ذلك الشخص اعتدى بالضرب المفاجىء المبرح على الطبيب وأحدث به إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة وتجمع دموع»، موضحة أن الطبيب المصاب لم يتوقع ما حدث معه، خاصة أنه كان يقوم بعمله، كما أنه لم يقم بالتحرش بالسيدة كما أدعت.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعدي مرافق لأحد المرضى على طبيب بأحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه بتاريخ12/5/2022 ورد بلاغ لـ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة يفيد بوجود مشاجرة داخل مستشفى بدائرة القسم.

وعقب الانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «طبيب امتياز بالمستشفى المُشار إليه»، والطرف الثاني «طالب جامعي»، أثناء تواجد الطرف الثاني في منطقة التجمع الأول، حيث لاحظ وجود طفلة 13 سنة مصابة بجرح في القدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

مشادة كلامية بين الطالب الجامعي والطبيب

وقام الطرف الثاني بالتواصل مع والدة الطفلة التي حضرت في حينه، واصطحبها للمستشفى المشار إليه بسيارته الخاصة لإسعافها ونظرًا لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع في علاج ابنتها، إلا أنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية، ما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الاعتداء بينهما وإصابة كلًا منهما.

واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض علاج ابنتها؛ ما اضطرها لنقلها إلى مستشفى آخر لعلاجها، وحصلت والطالب الجامعي على التقارير الطبية التي تفيد إصابتهما من نفس المستشفى الذي تم نقل الطفلة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة العرض.