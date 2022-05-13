تفاصيل مشاجرة طبيب وطالب جامعي بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للاعتداء من قبل مرافق لأحد المرضى.

تفاصيل مشاجرة طبيب امتياز مع طالب جامعي في إحدى المستشفيات

وتبين أنه بتاريخ 12/5/2022 ورد لـ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوجود مشاجرة داخل مستشفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول «طبيب امتياز بالمستشفى المُشار إليه»، والطرف الثاني «طالب جامعي»، أثناء تواجد الطرف الثاني في منطقة التجمع الأول، حيث لاحظ وجود طفلة 13 سنة مصابة بجرح في القدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

مشادة كلامية بين الطالب الجامعي والطبيب

وقام الطرف الثاني بالتواصل مع والدة الطفلة التي حضرت في حينه، واصطحبها للمستشفى المشار إليه بسيارته الخاصة لإسعافها ونظراً لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع في علاج ابنتها إلا إنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية، ما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الاعتداء بينهما وإصابة كلاً منهما.

واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض المستشفى علاج ابنتها، وقامت والدة الطفلة بنقل ابنتها إلى مستشفى أخر لعلاجها وحصلت والطالب الجامعي على التقارير الطبية التي تفيد إصابتهما من ذات المستشفى التي تم نقل الطفلة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة العرض.