دفن جثمان ربة منزل قتلها زوجها بالغربية.. الابن كشف تفاصيل الواقعة

شيع أهالي قرية بلتاج، بمركز قطور، في محافظة الغربية، جثمان مُعلمة بأحد المعاهد الأزهرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في أحد مساجد القرية، عقب صدور تصريح الدفن من قبل نيابة مركز قطور.

انفصال 5 سنوات وزواج للمرة الثانية

وكشفت مصادر من أهالي القرية، أن الضحية تبلغ من العمر 40 عاما، وتعمل مُدرسة في معهد محمد رجب الابتدائي الازهري، في نفس القرية، وتزوجت من المتهم منذ 3 سنوات، ولديها طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وهو أيضا ابن المتهم، حيث كانت زوجته من قبل وانفصل عن بعضهما منذ 8 سنوات، وتم الزواج مرة أخرى منذ 3 سنوات.

ملابس ملطخة بالدماء

وأكد عدد من أهالي القرية، أن الزوج يبلغ من العمر 43 عاما، وتزوج بعد انفصاله من زوجته «المجني عليها»، وأنه قام بقتل زوجته ودفنها في حظيرة مواشي خاصته على أطراف القرية.

وأشار الأهالي إلى أن الزوجة تغيبت منذ ثاني أيام عيد الفطر، وأن الطفل كان سببا في اكتشاف الواقعة، عندما شاهد عمته تغسل ملابس والدته الملطخة بالدماء، وأخبر بذلك الأجهزة الأمنية خلال عمل التحريات والبحث عن الضحية بعد إبلاغ المتهم باختفاء زوجته.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورد بلاغ من شخص يُدعى «إبراهيم أ»، 43 سنة، مزارع، بتغيب زوجته، وتدعى «تهاني أ»، 40 سنة، مدرسة في المعهد الديني الابتدائي بقرية «بلتاج»، عن منزلها منذ أسبوع، وذلك في ظروف غامضة، واتهم الزوج زوجته بأنها سرقت الذهب الخاص بهما من المنزل، قبل تغيبها.

وتبين من التحريات قيام الزوج بقتل زوجته، ودفنها في حظيرة المواشي، وتم استخراج الجثة، بعد أن أرشد الزوج المتهم عن مكانها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.