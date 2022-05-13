طبيب القاهرة الجديدة: تعرضت للضرب وقت ممارسة عملي وإسعاف طفلة

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة طبيب مستشفى القاهرة الجديدة التي أحدثت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي؛ وتداول فيديو تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للاعتداء من قبَل مرافق لأحد المرضى، وبينت تحريات المباحث أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين الطبيب وطالب جامعي وسيدة كانت بصحبة طفلتها المصابة بجرح في القدم ناتج عن اصطدام سيارة مجهولة في منطقة المجاورات بالقطامية.

الطبيب: تعرضت للضرب وقت ممارسة عملي

وتسمتع النيابة إلى أقوال طرفي المشاجرة الطبيب والطالب الجامعي ووالدة الطفلة بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين، إذ قال الطبيب إنه تعرض للضرب ما أحدث إصابته بكدمات متفرقة والسباب والشتائم خلال ممارسة عمله بصفته طبيب امتياز داخل مستشفى القاهرة الجديدة من قبَل شاب كان بصحبة سيدة أربعينية وطفلتها التي كانت تعاني من جرح في القدم، وقت أن كان يباشر مهام عمله في الكشف على تلك الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا.

والدة طفلة مريضة تتهم طبيب القاهرة الجديدة بالتحرش والضرب

في حين اتهمت والدة الطفلة الطبيب بالتحرش بها وإصابتها بكدمات هي والطالب الجامعي الذي حضر بصحبتها لتوصيلها إلى المستشفى بسيارته الخاصة بعد تعرض طفلتها للإصابة بعد أن صدمتها سيارة مجهولة، وأن الشاب الذي كان بصحبتها اصطحبها للمستشفى المشار إليها بسيارته الخاصة لإسعافها ونظرًا لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبَل الأم للإسراع في علاج نجلتها إلا أنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية، مما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الاعتداء بينهما، وإصابة كل منهما، واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها، ورفض المستشفى علاج ابنتها أو إعطاءها والطالب الجامعي تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المُشادة المُشار إليها.

ونقلت والدة الطفلة ابنتها إلى مستشفى آخر لعلاجها وحصلت والطالب الجامعي على تقارير طبية تفيد إصابتهما من ذات المستشفى الذي تم نقل الطفلة إليه.