جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. السبت كيمياء وجغرافيا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على محرك «جوجل»، مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي بدأت أمس الأربعاء وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، يوم السبت 15 مايو 2022 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا إلكترونيًا وورقيًا في لجان مجهزة إلكترونيًا، وتبدأ امتحانات الفترة الصباحية للجان المجهزة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، وتبدأ امتحانات الفترة المسائية للجان غير المجهزة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي كالتالي:

- يوم السبت 15 مايو 2022: امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الاثنين 15 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء 18 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 21 مايو 2022: امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الاثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الأحياء.

عقد الامتحانات البديلة للصف الأول الثانوي بداية من 30 مايو

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمكن طلاب الصف الأول الثانوي أمس الأربعاء، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية «في الفترة الصباحية» 99.6%.

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلق أي شكاوي خاصة بامتحانات أولى ثانوي أمس، وأنه سيتم عقد امتحان بديل للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب «عطل تقني».

وقالت الوزارة أنه سيتم عقد الامتحانات البديلة في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.