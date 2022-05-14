طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الكيمياء وسط إجراءات ضد كورونا

بدأ قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، تأدية امتحان مادة الكيمياء ورقيا من الساعة 8 صباحا وحتى 8.30 صباحا، وإلكترونيا من 8.45 دقيقة وحتى 9.45 دقيقة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، وللحفاظ على سير الامتحانات دون حدوث أي معوقات.

الامتحانات تسير بشكل منتظم

قال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات، لافتا إلى أن الغرفة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود معوقات تؤثر على سيرها، مؤكدا أن أي مشكلة فنية أو تقنية ستواجه الطلاب خلال حل أسئلة الكيمياء إلكترونيا سيتم التعامل معها فورا.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قامت بتنفيذ جميع الإجراءات المشددة داخل كافة اللجان الامتحانية، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة بحد أقصى 16 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، إضافة إلى ألزامهم بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحد من كورونا.

ونوه المصدر، إلى أن أي خطأ فني تقني يحدث للسستم أثناء امتحان مادة الكيمياء، عبر التابلت، ولم يتمكن الطلاب من أداء الامتحان الإلكتروني، سيتم منحهم الدرجة الكاملة لامتحان مادة الكيمياء الإلكتروني، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت ضوابط كاملة لمنع تكرار الخطأ الفني الذى وقع الخميس الماضي، لطلاب الصف الثاني الثانوي.