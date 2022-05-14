طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في مادة الكيمياء والجغرافيا ورقيًا وإلكترونيًا في الفترة الصباحية بالمدارس المجهزة إلكترونيا على مستوى الجمهورية، والفترة المسائية للمدارس غير المجهزة إلكترونيًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجري عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

تسليم ورقة المفاهيم مع بدء الامتحان.. ممنوع الكتاب المدرسي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في الفترة الأولى في امتحاني الكيمياء والجغرافيا سيكون الامتحان ورقيًا «أسئلة مقالية» وتمثل نسبة 30% من الامتحان، والفترة الثانية من الامتحان إلكترونيًا وتمثل نسبة 70% من الامتحان، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحان ستكون وفقًا لنظام التقييم الجديد، والذي يعتمد على الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

شحن «التابلت» وإزالة الشريحة قبل الامتحان

وقالت وزارة التعليم، أنه سيجري تسليم ورقة المفاهيم الخاصة بامتحان الجغرافيا والكيمياء مع بدء الامتحان وتسليمها مع ورقة الأسئلة، مؤكده أنه لن يُسمح بدخول الكتاب المدرسي أو تصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش.

وشددت وزارة التربية والتعليم الفني، على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة التأكد من شحن «التابلت» بنسبة 100% قبل الامتحان وإزالة أي شريحة إنترنت، والتأكد من تحميل منصة الامتحان Swift Assess.

مواصفات الأسئلة المقالية للجغرافيا لـ«أولى ثانوي»

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، مواصفات الورقة الامتحان للأسئلة المقالية في مادة الجغرافيا، والذي حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وهي كالتالي:

- درجتان على سؤال ويكون على تفسير توزيع السكان وخصائصهم.

- درجتان على سؤال ويكون على تعرف أنماط الأنشطة الاقتصادية.

- درجتان على سؤال ويكون على تحديد دور الجغرافيا في توقع المستقبل.