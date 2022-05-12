التعليم تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للمصابين بكورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تحديد اللجان الامتحانية وتجهيز أرقام الجلوس، وإعداد قائمة المحظورات داخل اللجان الامتحانية، وتجهيز كاميرات المراقبة لتركيبها داخل اللجان، لضبط وقائع الغش، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم 21 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من الشهر نفسه لامتحانات المواد المضافة للمجموع.

تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا

وكشف وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المصابين بكورونا، قائلا: «سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بكورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم الطالب مستندا طبيا رسميا يثبت الإصابة بالفيروس وقت الامتحانات»، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد جائحة كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

لن يتم تجهيز لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا

وقال «شوقي»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا وستكون الإجابة في «البابل شيت»، علاوة على توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل اللجان الامتحانية، ليكون بديلا للكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لن يتم تجهيز لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بـ فيروس كورونا.

عقوبات مشددة لوقائع الغش في الامتحانات

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، لضبط وقائع الغش، وسيتم تحويل أي محضر غش إلى النيابة العامة مثلما فعلنا العام الماضي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسيتم توقيع عقوبات مشددة على الطلاب الغشاشين، منوها إلى أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إخراج امتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة ممكنة.