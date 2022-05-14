طارق عبدالجابر يروي سنوات الصداقة والعمل مع شيرين أبو عاقلة: حيّ على الشجاعة

في بلاد اكتست شوارعها بلون الدم وباتت أصوات المدافع والطائرات مألوفة لأهلها، نَمت أواصر علاقة إنسانية قبل أن تكون مهنية، بين أيقونة الصحافة الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ومراسل قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري من فلسطين طارق عبدالجابر، تعلم من خبرتها بميدان المعركة، تركت أثرًا في وجدانه لا يزال باقيًا، وصفها بـ«الشجاعة والوطنية» التي أثرت بها متاعب البقاء في وطنها المحتل عن ثراء العيشة في غيره من الدول.

علاقة صداقة وعمل

في مطلع الألفية الثانية وخلال أحداث الانتفاضة الفلسطينية، كانت بداية الصداقة التي جمعت مراسل التلفزيون المصري والشهيدة الفلسطينية، شوارع القدس شهدت صمودها في وجه الاحتلال لتغطية الأحداث المختلفة، وبحسب رواية طارق عبدالجابر لـ«الوطن» «اتضربت واعتقلت من الاحتلال وصادروا الكاميرا بتاعتها ومهربتش أبدا من ميدان التغطية الحية» كانت تؤمن برسالتها في نقل الحقيقة، بحسب تعبيره.

منذ بداية التعارف بين «عبدالجابر» و«أبو عاقلة» عهدها هو وجميع المراسلين المتواجدين في القدس، متعاونة لم تبخل على أحد بمعلومة واحدة في مجال عملها، وبحسب رواية مراسل التلفزيون المصري سابقًا، «كانت إنسانة بمعنى الكلمة، كانت بتدي أجندة أرقام المصادر بتاعتها بالمعلومات والأرقام ومش بتخبي معلومة عن حد»، فتعلم منها المهنية ونقل الحقيقة دون تعاطف ودون تزييف للواقع.

المشاركة في موائد الرحمن بالقدس

بعيدًا عن الحياة المهنية، اعتاد أصدقاء الشهيدة شيرين أبوعاقلة منها حب الخير ومساعدة الجميع، اعتادت المشاركة في موائد الإفطار في ليالي رمضان بالقدس، واحترمت أولى القبلتين، حين دخلت المسجد الأقصى ترتدي حجابًا على رأسها في احترام الدين والعادات والتقاليد، وبحسب رواية «عبدالجابر» كانت «أبو عاقلة» تسكن بيتًا بسيطا للغاية في فلسطين على الرغم من قدرتها على شراء مسكن غالي، فضلا عن امتلاكها الجنسية الأمريكية التي كانت تسمح لها بالعيش في أغنى أحياء أمريكا، «فضلت تعيش من أجل قضية بلدها».

أحبت «شيرين أبو عاقلة» مصر وشعبها والأهرامات والتراث والتاريخ المصري، واستمرت علاقة الصداقة بينها وبين المراسل المصري حتى بعد عودته إلى مصر وانتهاء مهمته بالقدس المحتلة، «آخر مرة اتكلمنا بالتليفون من كام شهر كنت مسافر اليونان وسألتني إذا كنت جاي فلسطين أو لأ واتفقنا نتقابل قريبا» إلا أن القدر لم يكتب لهما اللقاء مجددًا.

بكيت بعد سماع خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة

استيقظ «عبدالجابر» صباح الأربعاء الماضي على مكالمة هاتفية من أحد أصدقاءه يسأله ما إذا كان تابع الأخبار المحلية والعربية في طليعة هذا اليوم، «قالي افتح التلفزيون بس ولما فتحت شوفت الخبر بكيت وحزنت واتمنيت أشارك في حمل النعش وتشييع الجنازة بنفسي».

سأزور قبرها في القدس قريبًا

وعبّر المراسل التلفزيوني عن نيته في زيارة قريبة للقدس لزيارة قبر الشهيدة الفلسطينية، «شيرين مكنش ليها زوج ولا أبناء ولا أب ولا أم وإحنا هنفضل فاكرينها وندعيلها»، موجهًا النقد الشديد للبعض الذين يجادلون في شأن ديانتها وجواز الرحمة عليها من عدمه: «كانت إنسانة محبة للخير محدش عارف مين فينا هيدخل الجنة برحمة ربنا».