محافظ الشرقية يقرر نقل 8 من العاملين بمركزي الزقازيق وأبو حماد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نقل 8 من العاملين بمركزي الزقازيق وأبو حماد.

نقل عدد من العاملين بمركز الزقازيق وأبو حماد

وتضمن قرار محافظ الشرقية رقم 5965 لسنة 2022 م بنقل: «قطب رمضان قطب - الأولي التخصصية تنمية إدارية بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مدينة القنايات علي وظيفة من ذات الدرجه والمجموعة النوعية».

تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كما تضمن القرار نقل مغازى محمد مغازى، الأولي الكتابية بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة ههيا على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية والسيد بريق إبراهيم، الثالثة الفنية هندسة مساعدة بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مدينة القرين على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وتضمن نقل محمد عماد محمود - خامسة خدمات معاونه بالفصل المستقل بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس، ونقل محمود عرفات عبدالرحيم - الرابعة الكتابية بالفصل المستقل بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لحسن سير العمل وانتظامه ولصالح العمل مع حظر تعاملهم مع الجمهور والإدارات والأقسام الهندسية.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5966 لسنة 2022 بنقل جمال مصطفي غنيم - الثالثة الكتابية بمركز ومدينة أبوحماد للعمل برئاسة مدينة القرين على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وحسيني خليل طلبة - الثالثة الحرفية بمركز ومدينة أبو حماد للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وعصام بخيت محمد حسانين - الأولى الفنية هندسة مساعدة للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

أوضح المحافظ أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقه لأداء العاملين بمركزي الزقازيق وأبوحماد؛ لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واستمراراً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي.