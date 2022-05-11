محافظ الشرقية يتابع معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الربعمائة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، والمُقامة على مساحة 625 مترًا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

توفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية

وأشار محافظ الشرقية إلى أنَّه جار تنفيذ 200 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، وتشمل إقامة 60 مشروع مياه شرب و140 مشروع صرف صحي لخدمة المواطنين بقرى المركز، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول للتعاون المثمر والبناء وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية، التي ستغير خريطة الريف المصري، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لقاطني تلك القرى.

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الربعمائة وخط طرد بطول 7 كم، وصولا لمحطة معالجة الدبيكي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية.

ولفت إلى أنَّ نسبة التنفيذ للرافع بلغت 99.5%، وجار تنفيذ أعمال التجارب والتشغيل وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها.