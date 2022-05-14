العثور على جثة طافية بترعة في الشرقية

عثر أهالي مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية اليوم على جثمان شخص طافيا أعلى مياه ترعة.

العثور على جثمان شخص طافيا أعلى ترعة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على جثمان شخص طافيا أعلى ترعة بحر العوامرة.

التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى أبو كبير

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة لشخص يدعى «صفوت.أ» في بحر خط البحر بجوار كوبري العوامرة.

وتبين أن الفقيد كان متغيب منذ قرابة أسبوعين وتم العثور على جثمانه اليوم.

تم تحرير محضر بالواقعة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا للتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على طفلة حديثة الولادة

وعلى جانب آخر عثر الأهالي على طفلة حديثة الولادة بجوار مدرسة أبو مليحة بمدينة أبو كبير.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بالعثور على الطفلة وقيام الأهالي بتسليمها لمركز شرطة أبو كبير.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت تحويل الطفلة إلى مستشفى أبو كبير وإدخالها حضانة المستشفى، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.