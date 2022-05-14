رامي عياش ينضم لأبطال مسلسل «العين بالعين».. ونوال الزغبي: بالتوفيق

انضم الفنان رامي عياش إلى قائمة أبطال مسلسل «العين بالعين» المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ كشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشر رامي عياش عددًا من الصور للسيناريو الخاص بمسلسل «العين بالعين» على صفحته الخاصة وعلق عليها قائلًا: «وابتدينا العين بالعين»، وهو الأمر الذي حمس الجمهور بشكل كبير وانهالوا عليه بالتعليقات.

نوال الزغبي تهنئ رامي عياش

وهنأ عدد كبير من الجمهور الفنان رامي عياش بانضمامه إلى مسلسل «العين بالعين» وكان من بينهم الفنانة نوال الزغبي التي كانت حريصه على تهنئته بهذا العمل بالتعليق على المنشور الذي شاركه مع جمهوره، قائلة: «بالتوفيق يا حبيب القلب».

يُذكر أنَّ مسلسل «العين بالعين» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم رامي عياش وسيرين عبدالنور، وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

رامي عياش ينعي رئيس الإمارات

وكان الفنان رامي عياش قد حرص على نعي رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قال فيه «فقدت الأمة العربية قائدًا كبيرًا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعزي شعب الإمارات الحبيب وقيادته، رحم الله فقيدكم الغالي وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».