رامي عياش وحمزة نمرة ومحمد عساف ينعون الشيخ خليفة بن زايد

نعى عدد كبير من نجوم الفن العربي، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفى قبل قليل، عبر منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، مثل رامي عياش وحمزة نمرة.

وكتب الفنان رامي عياش: «فقدت الأمة العريية قائدًا كبيرا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نعزي شعب الإمارات الحبيب وقيادته رحم الله فقيدكم الغالي وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وغرد حمزة نمرة: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.. تعازينا لأهلنا في الإمارات. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. اللهم ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك».

وكتب الفنان الفلسطيني محمد عساف: «إنا لله و إنا له لراجعون. رحمه الله. مع خالص التعازي».