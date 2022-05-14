ندوات للتوعية بسبل مواجهة الزيادة السكانية فى سوهاج والسويس

تسعى وزارة التنمية المحلية من خلال مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم الاتحاد الأوروبى،لمواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات والتحذير من مخاطرها، والعمل على تنمية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة، من خلال مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى ينطلق بجميع المحافظات من خلال تفعيل دور وحدات السكان فى المحافظات لمساهمتها في بناء الإنسان.

مصر أفضل مع «حياة كريمة»

فى سياق متصل، استعرضت وحده السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة، تقريرا عن متابعة أنشطة وحدة سكان محافظة سوهاج، حيث نفذت الوحدة ندوة تحت عنوان مبادرة «مصر أفضل مع حياة كريمة» لأهالى المركز والقرى بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لمناقشة الزيادة السكانية وخطورتها وذلك بمقر الوحدة المحلية بنجا التابعة لمركز طهطا بمحافظه سوهاج للحديث عن مشاكل الكثافة السكانية وأخطارها على المجتمع، وطرق إيجاد حلول جذرية لحل هذه المشكلة، وتأثيرها على المرافق العامة للدولة، والمشكلات التى تواجه الإدارة المحلية، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

تحديات الزيادة السكانية

وفى السويس نظمت وحدة السكان بالتنسيق مع جمعية القرعان ووزارة الموارد المائية والرى ومديرية الصحة ومركز الإعلام ومديرية الزراعة ندوة بجمعية القرعان لتنمية المجتمع بحى الأربعين لمناقشة تحديات الزيادة السكانية وطرق الحل لمواجهتها واستعراض الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المياة وطرق حمايتها من الهدر والتلوث، والتطرق إلى مشروعات مصر العملاقة من محطات تحلية مياه البحر ومشروعات تبطين الترع وطرق الرى الحديثة والعمل على نشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحد من الزيادة السكانية للحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة فضلا عن الحفاظ على الموارد المائية.