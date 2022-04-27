السيسي عن زيادة السكان: «عاوزين 60 ألف فصل مدرسي سنويًا ..منين وبكام؟»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت تمر بمشكلة كبيرة للغاية في الطاقة، وأضاف: «كان مين النهاردة يقدر يقول نعمل استثمار في الصناعة واحنا معندناش كهرباء، كان مين يقدر يقول احنا مستعدين ندي لكل دول الجوار طاقة بدون استثناء وأي كميات كهرباء هما عاوزينها واحنا معندناش كهرباء تكفينا؟ إحنا في خلال سنتين ونصف تقريبا، ضاعفنا إنتاجنا من الكهرباء، وبقى عندنا فائض 20% من الكهرباء دي».

«السيسي»: نحتاج إلى 60 ألف فصل مدرسي

وأضاف «السيسي»، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية: «أقصد أقول إن كل قطاعات الدولة المصرية لم يتم تأجيلها لا قطاع طاقة ولا قطاع نقل، ولا قطاع صحة، ولا قطاع تعليم، ولا أي حاجة، بس خلينا نتوقف هنا، الكلام اللي أنا بقوله ده أنا كررته كتير، عشان محدش يقول لية أنت بتكررة، بكرره عشان إحنا ما زال التوصيف متغيرش، لما يكون فيه 2 مليون و2.5 مليون نسمة بنزدهم في السنة، يبقى احنا محتاجين 60 ألف فصل على اللي موجود».

وتابع الرئيس: «لما الكلام ده يتعمل في 10 سنوات يبقى احنا عاوزين 600 ألف فصل، الـ 600 الف فصل، لو قولنا الفصل من 500 ألف لـ مليون، يبقى ما محتاجين ما بين 30 لـ 60 مليار جنية، ده غير تشغيله، و عاوز أحط في المدارس دي ما يقرب من مليون مدرس، بكام ؟ ده أنا قولت كتير قبل كده واحنا بنتكلم مع بعض، من فضلكم قول منين وبكام خليها حاضرة في ذهنك عشان تبقى عارف الأمور بتمشي ازاي».