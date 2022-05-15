أيمن سلامة يكشف حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل يوتيرن

ردود أفعال إيجابية حققها مسلسل «يوتيرن» للمخرج سامح عبدالعزيز على مدار عرض حلقاته في موسم الدراما الرمضانية 2022، ما دعا كثير من المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمطالبة فريق عمل المسلسل بتقديم جزء ثانٍ منه، خاصة أنّ نهاية الأحداث كانت مفتوحة وتحتمل وجود جزء جديد، حيث لم تكشف «يارا»، التي أدت دورها الفنانة ريهام حجاج، عن هوية والد ابنتها في المشهد الأخير في الحلقة، قائلة: «طبعا عايزين تعرفوا مين باباها، مش هقولكوا المرة دي.. المرة اللي جاية».

حقيقة الجزء الثاني من مسلسل يوتيرن

ومن جانبه، قال السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل يوتيرن، إنّه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل من عدمه، مشيرا إلى أنّه بشكل شخصي لا يفضل فكرة تقديم أجزاء ثانية من الأعمال الدرامية، «لم نتخذ قرارا بشأن الموضوع، وأرى الأفضل أن نقدم عملا جديدا بتجربة مختلفة ونجاح جديد».

مؤلف يوتيرن: لا أفضل الأجزاء الثانية

وأضاف أيمن سلامة لـ«الوطن»، أنّ الأعمال الدرامية الناجحة التي تم تقديم أكثر من جزء منها، يعتبرها الجمهور بمثابة عمل واحد، مثل «ليالي الحلمية» و«رأفت الهجان» وبالنسبة لـ«يوتيرن» فإذا رأى فريق العمل والإنتاج استثمار نجاح المسلسل في جزء جديد، بالطبع سأكون معهم.

وأعرب مؤلف مسلسل «يوتيرن»، عن سعادته بردود الأفعال التي حققها المسلسل، قائلا: «أنا راضٍ وسعيد جدا بردود الأفعال، كنت أرغب في تقديم عمل درامي نظيف بعيدا عن جرائم القتل ومشاهد الموت، فالمسلسل يدخل إلى أعماق الأسرة المصرية ويكشف الصراعات الإنسانية داخل العائلة الواحدة، وألقى الضوء على أهمية تلاحم الأسرة في ظل الظروف الاجتماعية التي تساهم في تفككها».

أبطال مسلسل يوتيرن

وشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي وصفاء الطوخي.