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عاجل.. بوتين يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

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إيمان رحيم
01:47 م | السبت 14 مايو 2022
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئة الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وانتخب مجلس الاتحاد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، رئيسا لدولة الإمارات، في وقت سابق من اليوم، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ73 عاما.

كانت الإمارات أعلنت، أمس، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، فيما شارك العديد من زعماء العالم في عزاء الرئيس الإماراتي وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي والرئيس الأمريكي والملكة إليزابيث.

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بقلم إيمان رحيم