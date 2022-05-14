«البيئة»: 500 مليون طائر يهاجر عبر مصر كل عام بمسارات مختلفة (فيديو)

قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة، إنه يوجد مسارات محددة تهاجر ليها الطيور كل عام، فكل نوع من الطيور يهاجر لمكان محدد، حيث يمر من مصر نحو 500 مليون طائر كل عام من مسارات مختلفة، فهناك مسار هجرة البحر الأحمر والوادي المتصدع وهذا المسار يخص الطيور الحوامة المهاجرة، مثل النسور والصقور فمشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة خاص بحماية هذه الأنواع من الطيور، وهو مشروع ممول من منظمة البيئة العالمية وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

هناك مسارات مختلفة تهاجر من خلالها الطيور

وأضاف مدير مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي باسم طبانة والإعلامية منة فاروق، على شاشة «إكسترا نيوز» أنه يوجد مسار لهجرة البحر المتوسط، فالصيد على ساحل البحر المتوسط صيد جائر بشكل كبير، ووزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء يحاولو إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشيرا إلى وجود مسار لهجرة الطيور بوادي النيل، فهناك مسارات مختلفة تهاجر من خلالها الطيور، سواء كانت طيور مائية أو عصافير أو طيور حوامة أو نوارس، فيوجد نحو 500 مليون طائر يمرون بهذه المسارات عبر مصر فقط.

الطيور تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية

وشرح مدير مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة أن الطيور تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية، فوجود الطيور والحفاظ عليها دليل على أن النظام البيئي صحيح، وصحة البيئية تنعكس على صحة الإنسان، فمعنى ارتباط الطيور بالبيئة والتوائم معها، هذا يعني أن البيئة نظيفة وصالحة للعيش فيها بالنسبة للإنسان.