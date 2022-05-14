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«إعلام القاهرة» تحيل واقعة الحفلة التنكرية للتحقيق

كتب:

أحمد أبوضيف
03:34 م | السبت 14 مايو 2022
جانب من الحفلة

جانب من الحفلة

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وكلية الإعلام  اتخذت عددا من الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن التجاوز الذي حدث من بعض الطلبة خلال الأسبوع الماضي وعدد من الخريجين بشأن تنظيم حفلة، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الحفلة التنكرية».

إعلام القاهرة

وأكدت عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى فتح تحقيق مع المسؤولين على الحفلة، لافتة إلى أن الكلية تشجع دوما الطلاب والأنشطة الطلابية بما لا يخالف الأعراف الجامعية.

والجدير بالذكر، أن عددا من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة نظموا الأسبوع الماضي حفلة تنكرية بمشاركة عدد من الخريجين.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.