 لأول مرة في الكليات.. «إعلام القاهرة» تجري اختبارا للكفاءة المهنية لطلابها

تجري كلية الاعلام جامعة القاهرة، اليوم، اختبارًا لقياس المهارات المهنية لطلابها بالسنة النهائية، الذين أوشكوا على التخرج، وذلك في إطار سعيها للتطوير المستمر للعملية التعليمية ومخرجاتها ومتطلبات الاعتماد الدولي لبرامج الكلية.

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، أن هذا الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لتقيس كفاءة الطلاب من حيث إتقان مهارات مهنة الإعلام التي تعلموها خلال سنوات دراستهم بالكلية، والاطمئنان على أنهم أصبحوا بالفعل مؤهلين لمتطلبات سوق العمل وممارسة المهنة، مشيرة إلى أنّ الاختبار يتكون من 50 سؤالًا ويتطلب اجتياز الطالب له، حصوله علىى 60% ويمنح الطالب الذي اجتازه شهادة معتمدة من الكلية.

كانت الكلية قد شكلت لجنة برئاسة ا.د هويدا مصطفي عميدة الكلية وتولت مهام المقررلها ا.د.ليلي عبد المجيد المدير الاكاديمي لوحدة الجودة بالكلية للاعداد والاشراف علي اجراء هذا الاختبار وضمت في عضويتها الاساتذة الذين رشحتهم الاقسام العلمية وهم ا.د.سلوي العوادلي وكيل الكلية للتعليم والطلاب وا.د محمد عتران الاستاذ بقسم العلاقات العامة والاعلان وا.د.خالد صلاح وا.د.عادل فهمي الاستاذين بقسم الاذاعة والتلبفزيون وا.د.نرمين الازرق رئيس شعبة الاعلام باللغة الانجليزية ود.فاطمة الزهراء السيد ود.سماح الشهاوي الاستاذين المساعدين بقسم الصحافة ود.حياة بدر المدرس بقسم العلاقات العامة والاعلان

واضافت ا.د.ليلي عبد المجيد ان من بين المهارات التي يقيسها الاختبار اتقان عمليات الانتاج الاعلامي التقليدي والرقمي واستخدام ادواته بكفاءة وتوظيف المستحدثات التكنولوجية وشبكة الانترنت واجادة المهارات الاتصالية والتعامل مع المعلومات والبيانات لصناعة وانتاج المحتوي الاعلامي،فضلا عن مهارات اجراء البحوث واستطلاعات الرأي والقدرة علي تحليل نتائجها وتوظيف وسائط التواصل الاجتماعي بكفاءة ومهنية في العمل الاعلامي

الي جانب مهارات التواصل وادارة الوقت وحل المشكلات والعمل في فريق والمهارات اللغوية والترجمة والسلوكيات الاخلاقية الخاصة بمهنة الاعلام

واشارت ا.د.هويدا مصطفي انه سوف يتم تقييم التجربة بعد الانتهاء من الاختبار واعلان نتائجه ،وستتظم الكلية بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني حفلالتوزيع الشهادات علي الطلاب الذين اجتازوا الاختبار والاحتفاء بهم

اضافة الي مهارات التواصل وادارة الوقت وحل المشكلات والعمل في فريق والمهارات اللغوية واب