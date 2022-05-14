نقيب الزراعيين يبحث مع محافظ الإسماعيلية خطة الصادرات وإنتاج القمح

التقي اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية ووفد من النقابة ضم الدكتور السيد خليل نقيب الزراعيين بمحافظة الإسماعيلية والمهندس مصطفي متولي عضو مجلس النقابة العامة وذلك لبحث الوضع الحالي لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة لخدمة الأمن الغذائي المصري.

منتدي خبراء الزراعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق علي عقد منتدي خبراء الزراعة في مصر لمواجهة اثار التغيرات المناخية في محافظة الإسماعيلية استعدادا لإنطلاق فعاليات قمة المناخ «cop 27» في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، موضحا أن اللقاء تناول خطة المحافظة للنهوض بمشروعات الزراعة، خاصة أن المحافظة من أهم المحافظات في قطاع الصادرات الزراعية الذي يستحوذ علي اهتمام الدولة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن محافظة الإسماعيلية من أكبر المحافظات التصديرية للمنتجات الزراعية وخاصة لمحاصيل المانجو الفراولة والتي تعد «نجوم» الصادرات.

وتابع قائلا إن مساحة الزمام الزراعي في محافظة الإسماعيلية تبلغ 420 الف فدان منها 155 الف فدان شرق القناة، خاصة إنه تم استصلاح مساحات جديدة شرق قناة السويس والتي تم زراعة مساحات منها بمحصول القمح باعتباره من محاصيل الأمن الغذائي المصري مؤكدا أننا نرفع «القبعة» لخطة الدولة لزراعة محاصيل الأمن الغذائي في سيناء.

وأوضح «خليفة»، أن المحافظ إستعرض جهود محافظة الإسماعيلية في مجال إنتاج القمح وزيادة كميات القمح الموردة لصالح الدولة، مشيدا بجهود محافظ الإسماعيلية بعقد اجتماعات مستمرة لحث المزارعين علي توريد القمح وإن النتائج توضح أن معدلات التوريد للمحصول تسير بخطي كبيرة وإن هذه النتائج مبشرة للتوريد من خلال الحزم التحفيزية التي تقدمها وزارات الزراعة والتموين والمالية لتشجيع المزارعين علي توريد المحصول لصالح الدولة.

دور المحافظة في التوسع بالبرامج الزراعية

ولفت نقيب الزراعيين إلي أن اللقاء مع محافظ الإسماعيلية تناول أيضا دور المحافظة في التوسع في البرامج التي تنفذها النقابة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لمنح شهادة مطبقي المبيدات للمهندسين الزراعيين لضمان التداول الآمن والمسؤول للمبيدات للحفاظ علي الصحة العامة والبيئية وفي إطار إستعدادات مصر لفعاليات قمة المناخ العالمية «cop 27» والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشار «خليفة»، إلي إن النقابة تعمل علي التوسع في برامج مفتش سلامة الغذاء حيث أنها النقابة المسؤولة عن منح هذه المهن للمهندسين الزراعيين وفقا لقانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتأتي ضمن خطة الدولة لتطوير هذه المهن التي تحقق التداول الآمن للمنتجات الغذائية وفقا لمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية.

ولفت نقيب الزراعيين إلي إنه تم الاتفاق والتنسيق لعقد دورات اكاديمية ناصر العسكرية العليا لأبناء الزراعيين واسرهم بمحافظة الإسماعيلية ضمن خطة النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الوعي تجاه الوطن، وترسيخ قيم الوطنية والإنتماء لأبناء الزراعيين وأسرهم.