نصائح هامة للسيدات الحوامل والمرضعات.. لصيام آمن وصحي خلال شهر رمضان

عدد من الإشادات والنصائح وجهها المعهد القومي للتغذية إلى السيدات الحوامل والمرضعات من أجل صيام آمن وصحي في شهر رمضان، وحتى لا تتعرض لأي أزمات صحية نظرا لارتفاع درجات الحرارة وساعات الصيام الطويلة.

وقد جاءات الإشادت من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة للدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة التغذية والصناعات الغذائية بالمعهد القومي للبحوث.

إرشادات للحومل والمرضعات في الصيام

- زيارة الطبيب المتابع وعمل الفحوصات الطبيعة «للمرضعة والحامل» قبل الصيام.

- على السيدة الحامل شرب ما بين 2-3 لترات من المياه ما بين وجبتي الإفطار والسحور.

- تناول كميات كافية من الأطعمة الصحية التي تحتوي على بروتينات وخضروات للمحافظة على نشاط الجسم خلال ساعات الصيام.

- التقليل من تناول السكريات والحلويات والمشروعات الغنية بالسكر، لأنها قد تعرضها للعطش الشديد خلال ساعات الصيام.

- على السيدة الحامل التي تعاني من أمراض مثل «السكري، الضغط، فقر الدم»، الابتعاد عن الصيام خلال فترة الحمل، حتى لا تتعرض لأي أزمات صحية هي أو الجنين، بسبب الصيام وقلة الطعام والمياه، مع الحرارة المرتفعة.

- إذا شعرت السيدة الحامل أثناء الصيام، بالدوار أو الغثيان، أو الشعور بالعطش الشديد، يفضل أن تفطر على الفور، وتشرب كوب ماء به كمية من الملح أو السكر، لتجنب تعرضها للجفاف، مما يسبب خطورة عليها وعلى الجنين.

- على السيدة المرضعة، تناول كميات مناسبة من الخضروات والفاكهة والأطعمة الغنية بالكاليسوم والأملاح المعدنية، وذلك في وجبات الإفطار والسحور وما بينهم، حتى تستطيع المحافظة على نشاط الجسم طول فترة الصيام، مع تقديم رضاعة طبيعية لطفلها.

- في حالة شعرت السيدة المرضعة بأعراض مثل «الصداع ، الدوار، الغثيان، العطش الشديد»، يجب عليها الإفطار على الفور، وتناول عصير أو ماء به سكر، والراحة ما بين 20-30 دقيقة، وبعد ذلك تناول سوائل.