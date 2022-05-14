انتهاء العصر الذهبي للطعام الرخيص في بريطانيا.. وبدء مرحلة «ترتيب الأولويات»

حذر خبراء فى بريطانيا من أن «العصر الذهبي» للأغذية الرخيصة في المملكة المتحدة قد انتهى، حيث أشارت الأرقام الرسمية المنشورة إلى حصيلة أزمة تكلفة المعيشة، حيث يشتري اثنان من كل خمسة أشخاص كميات أقل من المواد الغذائية.

ارتفاع الأسعار على أرفف المتاجر الكبرى

وقال جوستين كينج ، رئيس Sainsbury السابق، إن المتسوقين يواجهون الآن خيارات صعبة بشأن كيفية إنفاق أموالهم، حيث أدت الصدمة المالية، التي سببتها الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع الأسعار على أرفف المتاجر الكبرى.

وقال كينج، وهو شخصية بارزة في صناعة التجزئة وعضو في مجلس إدارة ماركس آند سبنسر: «ربما كنا قد مررنا بعصر ذهبي، ويجب أن يتغير الآن مع إجبار الناس على إعادة التفكير في أولوياتهم في ميزانيات أسرهم، وأظن أن ما سنراه هو نسبة أعلى ، عبر القطعة ، يتم إنفاقها على الطعام على المدى الطويل».

الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 9٪

ورددت مخاوفه من قبل كبار الشخصيات في صناعات البيع بالتجزئة والزراعة، حيث تستعد الأسر لمواجهة ارتفاع التضخم، ويعتقد الاقتصاديون أن الإحصاءات الرسمية ستظهر أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 9٪ في أبريل ، بينما يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز المعدل 10٪ في وقت لاحق من هذا العام ، وهو الأعلى منذ عام 1982.

المنافسة الشرسة بين المتاجر الكبرى حتى الآن إلى الحد من ارتفاع الأسعار

وافق رئيس اتحاد التجزئة البريطاني BRC، الذي يمثل جميع المتاجر الكبرى الكبرى ، على أن المستهلكين يمرون بأوقات صعبة، وقالت الرئيسة التنفيذية هيلين ديكنسون إن أسعار المواد الغذائية العالمية وصلت إلى مستوى قياسي ، مدفوعة بتزايد تكاليف الطاقة والنقل ، فضلاً عن سوق العمل شديد الضيق.

وأدت المنافسة الشرسة بين المتاجر الكبرى حتى الآن إلى الحد من ارتفاع الأسعار على المنتجات الأساسية ، لكن ديكنسون قال إن الضغوط في صناعة الأغذية لا يبدو أنها ستتراجع في أي وقت قريب.