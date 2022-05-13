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روسيا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى بريطانيا

اجتماع طارئ لمناقشة تباعات انضمام فنلندا والسويد إللناتو

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إيمان رحيم
02:20 م | الجمعة 13 مايو 2022
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

طالبت الحكومة الروسية، مواطنيها بعدم السفر إلى بريطانيا أو الحصول على تأشيرتها، وذلك عقب اتهامات للندن بممارسة نهج غير ودي تجاه روسيا، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل.

بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي انضمام فنلندا والسويد للناتو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجتمع في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي  لمناقشة المخاطر التي قد يجلبها إلى بلده بعد قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف الناتو.

وبحسب الرئاسة الروسية،  خاطب الرئيس بوتين، المجلس دون أجندة مسبقة، كما تناول الاجتماع أيضا سلسلة المسائل المتعلقة بقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المزمع عقدها الاثنين القادم.

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بقلم إيمان رحيم