أعضاء اتحاد شباب سوهاج يتفقدون مشروعات «حياة كريمة»

نظمت محافظة سوهاج جولة لأعضاء اتحاد شباب سوهاج في إطار مبادرة محافظ سوهاج «من حقك تعرف»، لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مشاركة 25 شاب بمحافظة سوهاج بتفقد مشروعات حياة كريمة

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 25 شابا من أعضاء اتحاد شباب سوهاج؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز المنشاة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج العام الماضي بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

المشروعات التي تفقدها الشباب بجولتهم بمركز المنشاة

تضمنت الجولة قيام الشباب بمرافقة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة بزيارة لعدد من مشروعات منها محطة رفع صرف صحي قرية الشواولة، والوحدة الصحية بقرية الخنانسة غرب، وعدد من المشروعات بقرية أولاد سلامة ومنها محطة رفع صرف صحي، ومجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، والوحدة الصحية بالقرية.

سعادة الشباب بإنجاز المبادرة

واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات المنتهية والجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.