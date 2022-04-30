مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران من 7 دول أوروبية اليوم.. 5 آلاف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 30 رحلة طيران سياحية تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمة من مطارات بولندا وإيطاليا والتشكيك وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

30 رحلة طيران سياحية

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي لـ«الوطن»، أن سلطات مطار مرسى علم الدولي تستقبل اليوم السبت 30 رحلة طيران سياحية، تقل حوالي 5 آلاف سائح من مطارات 7 دول أوربية، بواقع 13 رحلة طيران قادمة من بولندا، و5 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين الأجانب

وكشف الخبير السياحي عاطف عثمان لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، عبر 30 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا اليوم السبت، وذلك ضمن 108 رحلات طيران سياحية تستقبلها المدينة من 10 دول أوروبية الأسبوع الجاري تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، بداية من اليوم، بزيادة 15 رحلة سياحية عن الأسبوع الماضي، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.