التحريات: زوج مدرسة الأحياء ينظم لها حفلات في سناتر تعليمية غير مرخصة

كشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن زوج مدرسة الأحياء هو المسؤول عن تنظيم الحفلة الأخيرة التي ظهرت فيها بصحبة مجموعة من «البودي جاردات»، وحضرها 300 طالب في مسرح تعليمي بالأزبكية، وأن الحفل غير مرخص، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المدرسة وزوجها و4 بودي جاردات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معهم.

دروس خصوصية

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، أن الصور التي تداولت على منصات التواصل الاجتماعي لمدرسة الأحياء حقيقية، وأنها تباشر نشاط الدروس الخصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة، وأن قوة أمنية قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية تمكن من القبض على مدرسة الأحياء وتدعى «أسماء» وعمرها 25 سنة ومقيمة في منطقة الهرم، وكانت تختبئ وقت ضبطها في منزل والدها فس الطالبية، وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل في أي مدرسة، وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة، وأنها نظمت عرضًا تعليميًا في مسرح بجوار قسم الأزبكية بالقاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.

القبض على مدرسة الأحياء

وتحرر محضر بالواقعة بإشراف العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية، وأحيلت المدرسة المتهمة وزوجها والجاردات إلى النيابة العامة للتحقيق في ما منسوب إليهم من مخالفات مجرمة قانونًا، وهي تقديم دروسًا خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة.

صور مدرسة الأحياء والجاردات

كان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لمدرسة الأحياء وقت دخولها حفلة العرض المسرحي في الأزبكية وخلفها مجموعة من الجاردات، وتحدثت مدرسة الأحياء لـ«الوطن» بأنها تعمل على تبسيط المعلومات للطلاب وأنها حجزت مسرح بالأزبكية لتقديم عرض مسرحي في مادة الأحياء، وأن إجرءات التأمين كانت جيدة لمنع أي مضايقات للطلاب، وأغلب الإجراءات كانت على نفقتها.