غلق «بدروم» وقاعة أفراح لاستخدامهما كـ«سناتر» تعليمية ببني سويف

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، «بدروم» عمارة سكنية وقاعة أفراح، لاستخدامهما كمراكز للدروس الخصوصية «سنتر تعليمي»، في إطار مواجهة التجمعات بالأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وكشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف عن قيام حملة من الوحدة المحلية، بغلق بدروم عمارة، تبين استخدامها كمركز للدروس الخصوصية، ووجود عدد كبير من الطلاب به، حيث تم فض التجمع وغلق البدروم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بحضور محمد رياض، ونادي مرداش، نائبي رئيس المدينة، وسليمان السيد، مدير الأزمات بالوحدة المحلية.

كما كشف اللواء وليد البيلي عن غلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح، تبين استخدامها أيضاً كمركز للدروس الخصوصية، ووجود عدد كبير من الطلاب داخل القاعة، حيث تم فض التجمع، وغلق القاعة وتشميعها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم، ولمجابهة الفيروس التاجي المستجد.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفي الإجراءات الاحترازية، للحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والتشديد على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.