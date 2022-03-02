تشميع 4 مراكز دروس خصوصية و20 محلاً بدون ترخيص في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الساعات القليلة الماضية، وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بدائرة مركز أبو حمص، و20 محلاً بدون ترخيص في نطاق مركز كوم حمادة.

تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

محافظ البحيرة يوجه برفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الوقائية

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار حملات رفع الإشغالات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع 140 مخالفة إشغال طريق بمركز ومدينة دمنهور

وفي هذا الشأن، أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، اليوم الأربعاء، عن رفع 140 حالة إشغال طريق، تنوعت ما بين مخالفات ثابتة ومتحركة بمركز ومدينة دمنهور، في مناطق «افلاقة والكوبرى العلوي والنفق والمعهد الديني والروضة وعرابي».

كما تم رفع 326 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة بمركز ومدينة إيتاي البارود، ومصادرة 9 «شيش»، فيما تم رفع 296 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة بمركز كفر الدوار، في نطاق شوارع «عرابي وبورسعيد والكوبري العائم».

وجرى رفع 30 حالة إشغال طريق بمركز الدلنجات، و60 حالة إشغال بمركز أبو حمص، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 3 «شيشة»، وتم إحالة المحاضر لسلطات التحقيق المختصة.