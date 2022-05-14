أول تعليق من «تعليم الجيزة» على سؤال التعبير لطلاب ثالثة إعدادي

«يبذل المسؤولون في محافظة الجيزة جهوداً عظيمة لتزيين أحياؤها بثوب جديد.. أكتب بطاقة دعوة لصديق لك تدعوه لزيارة معالمها والتمتع بجمالها ومشاهدة تطوراتها مراعيا نظام كتابة بطاقة الدعوة ووضوح فكرتها وصحة أسلوبها ووضح الخط وسلامة قواعد النحو والإملاء».. سؤال «تعبير» ورد في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، اليوم، أصابهم بالدهشة لأن «كتابة الدعوة» لم يعتادوا عليه من قبل.

وأكد عدد من الطلاب لـ«الوطن»، أن السؤال جديد عليهم ولم يتدربوا من قبل على كتابة «الدعوة»، فضلاً عن كون السؤال يحمل في طياته أموراً معنوية كثيرة ويمكن أيضاً أن يحمل سلبيات شتى، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان سهلة ممتنعة تحتاج إلى تركيز شديد خاصة النحو.

وعلق أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على سؤال التعبير قائلا: «السؤال عن معالم الجيزة السياحية، وواضح، وهو بطاقة دعوة»، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب عن السؤال، والامتحان جاء في مستوى متوسط، والنقاط التي تحتاج إلى تركيز لابد منها لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب».

الهدف من السؤال ذكر المعالم السياحية التي تتميز بها الجيزة

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن السؤال الهدف منه ذكر المعالم السياحية التي تتميز بها المحافظة عن المحافظات الأخرى، وعن ما كتبه الطلاب حول ما تعانيه مناطقهم من سوء في مستوى الخدمات كالنظاقة وغيرها خاصة الأحياء النائية، أكد أنه سوف يجري بحث الموضوع مع التوجيه.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وأشار إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات حتى الآن، والورقة الامتحانية جاءت مطابقة للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.