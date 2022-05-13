حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي.. التفاصيل الكاملة

عقب سقوط منصة الامتحانات الإلكترونية خلال مادة اللغة العربية، لطلاب الصف الثاني الثانوي، أمس الخميس، وعدم تمكنهم من الإجابة على الأسئلة أو الدخول إلى المنصة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من المعلومات التي تفيد بإلغاء الامتحان الإلكتروني، الذي يعقد غدا السبت، في مادتي الكيمياء والجغرافيا بالمدارس المجهزة بلجان مؤمنة.

وتداول البعض أيضا، على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بإلغاء الجزء الإلكتروني في باقي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، نتيجة لما حدث أمس، في امتحان مادة اللغة العربية.

وزير التعليم يرد على إلغاء الامتحانات

«الوطن» تواصلت مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذي أكد أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية، للوقوف على سير الامتحانات دون أي معوقات.

تنبيهات عاجلة لطلاب أولى ثانوي

أرسلت وزارة التعليم، تنبيها عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة تحديث جهاز التابلت، من خلال توصيله بشبكة الإنترنت لاستقبال التحديث الأخير لمنصة الامتحان، مؤكدة على الطلاب أن هذا التحديث هو الذين يمكنهم من الدخول على المنصة، ومن لم ينفذه لن يتمكن من أداء الامتحان، وحذرت من الدخول إلى أي منصات أخرى أثناء الامتحان، أو حتى تقسيم شاشة التابلت.

امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا وورقيا

يعقد غدا امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي، ورقيا وإلكترونيا، إذ تعقد الأسئلة المقالية ورقيا، بعد أن وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الأسئلة الموضوعية -الاختيار من متعدد- إلكترونيا على جهاز التابلت.