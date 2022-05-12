تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وكيلة مدرسة قبل وفاتها أثناء الامتحانات

لم يكن لها خصام مع أحد، محبوبة ونشيطة أدت عملها على أكمل وجه، هكذا عاشت فاتن عبدالحميد البحراوي، وكيلة المرحلة الثانوية بمدرسة سيلمان الفارسي التجريبية، بإدارة السلام التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، والتي توفيت أمس، إثر أزمة قلبية أثناء امتحانات الصف الأول الثانوي في مادة اللغة العربية.

من أفضل المعلمات في المدرسة

تعتبر من أفضل المعلمات في المدرسة، هكذا وصف جمال حشمت، مدير إدارة السلام التعليمية، وكيلة المدرسة التي توفيت أمس، موضحًا أنها توفيت أثناء تأدية عملها بسكتة قلبية قبل نقلها إلى المستشفى، مؤكدًا أنها كانت مرشحة لتقلد منصب مديرة إحدى المدارس.

لا توجد بينها وبين أي أحد من المعلمين أي مشكلات

وأضاف «حشمت» لـ«الوطن»، أنه لا توجد بينها وبين أي أحد من المعلمين أو المعلمات بالمدرسة أي مشكلات بل كانت محبوبة من الجميع ومن الطلاب أيضًا وأولياء الأمور، مؤكدًا أنها أنهت كافة الأعمال الخاصة بالامتحانات ولم يظهر عليها أي أعراض للتعب.

من جانبه، قال ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة: «أبلغنا مدير إدارة السلام التعليمية بمرض الأستاذة فاتن أمس أثناء اللجنة الامتحانية، ونقلت إلى المستشفى، لكنها توفيّت وهي في سيارة الإسعاف أثناء طريقها للمستشفى».

وأضاف أنس لـ«الوطن»، أنّ المدرسة لم تضيّق على المعلمة في أي شيء، ولم تتعرض لضغوط نفسية: «ممكن يكون عندها حاجة بس بره المدرسة»، مؤكدا أنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير لجان الامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا أمس امتحان مادة اللغة العربية ورقيًا وإلكترونيا في المدارس، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة المقالية التي جاءت من المقرر الدراسي.