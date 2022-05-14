العثور على جثة مسن في ظروف غامضة بالقنطرة غرب وشبهة جنائية بوفاته 

لقي شخص في الستينات من العمر مصرعه في ظروف غامضة، بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، حيث تم العثور على جثته ظهر اليوم السبت، وسط مؤشرات على وجود شبهة جنائية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على كشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص، في منتصف الستينات من العمر، جثة هامدة قرب قرية «البياضية».

شبهة جنائية في الواقعة

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف لنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة الشرطة، للعرض على جهات التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة بها شبهة جنائية، بسبب وجود عدة إصابات في جسد المجني عليه، خاصةً في منطقة الرأس، ويرجح أنها تسببت في وفاته، في الوقت الذي أمرت فيه جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان في المشرحة، لحين انتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمان وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

ووجّه اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس وحدة مباحث القنطرة، لكشف لغز الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية ورجال المباحث من تحرياتها حول المجني عليه وعلاقاته، للتوصل إلى سبب ارتكاب الجريمة، وسرعة القبض على مرتكبيها.