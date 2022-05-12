أسماء الفائزين في قرعة الحج بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية أسماء الفائزين في قرعة الحج العلنية هذا العام، والتي شملت فوز 102 شخص من كافة المراكز والأحياء والمدن، حيث تقدم للقرعة هذا العام في محافظة الإسماعيلية 887 مواطنا في أعمار سنية مختلفة، وتم اختيار 3 أشخاص منهم باعتبارهم الأكبر سنا، إضافة إلى توزيع باقي الأسماء على مراكز المحافظة.

أسماء الفائزين في مركز الإسماعيلية

وشملت أسماء الفائزين في القرعة بمركز الإسماعيلية، كلا من محمود إبراهيم عيسى بكر، عبد الحكيم عبد الله حسن أحمد، وفاء علي محمد حسن، فريال نصار عبد القادر صالح، فاتن السيد محمود محمد، محمد حامد عواد محمد، رضا محمد حسن سليم وني أحمد خضري عبد النبي

أسماء الفائزين في دائرة قسم أول

وشملت أسماء الفائزين بدائرة قسم أول الإسماعيلية: آيات محمد محمد عبد الرحمن، وفاء حسن تمساح أحمد، ومني عبد الرحيم خليل أحمد الصولي، يحي احمد محمد عبد الغني، هدي رمضان حسنين إبراهيم.

أسماء الفائزين في قسم ثان الإسماعيلية

وشملت أسماء الفائزين في قسم ثاني الإسماعيلية: زينب عبد الله حسن السيد، محسن حنفي أبو الحسن، إيناس رمضان محمد سليمان، صبري محمد فتحي محمد علي، حنان علي أحمد عبد الوهاب، إيمان أحمد محمد خليل، كاميليا رشاد مصطفى محمد أبو زيد، عليا رشاد مصطفى محمد، منال محمد إبراهيم محمد، سعيد صلاح عطية مصطفى.

كما شملت القائمة أولفت محمد علي عيسى، محمد السيد سعيد سليم بخيت، مروة محمد يحيى محمد رمضان، فايزة عبد السلام محمد علي، إيمان علام محمد راضي، تامر علي محمد علي حامد، علياء محمد مصطفى محمد، آمال محمود حسن هاشم، شاكر عباس محمد السيد، حنان عبد الله مرسي فياض، مرفت عبد القادر صالح حسن وحسام متولي محمد متولي.

أسماء الفائزين في قسم ثالث بالاسماعيلية

وأعلنت المديرية عن أسماء الفائزين في قسم ثالث الإسماعيلية وشملت: فاطمة عبد الله محمود مصطفى، علاء محمد محمد إبراهيم، فاطمة عبد العزيز محمد ترجم، صفاء عبد ربه عبد الغني، أحمد بشير السيد عبد ربه الفقي، عزيزة جلال محمود النمر، سناء محمود محمود، تحية عبد المجيد السيد حسنين، أحمد فرغلي عبده فرغلي، كريمه إسماعيل علي إسماعيل، وليد محمد عوض الصلحي، هبة عوض عوض الصلحي.

كما شملت الأسماء حسن إمام محمد عيدروس الحوت، شيرين مصطفى محمد منصور، أشرف أحمد محمد العركي، نجلاء فتحي أحمد زيدان، سعاد محمد محمد شعلول، عمر حسن رفعت عبد العزيز، أحمد منصور سالم عبد الهادي، مها منتصر محمد حرج، سعدية أحمد محمد السويركي، مها عبد الحكم عبد المجيد خشبة، خالد حودة السيد السيد أبو جبل، هدى عبد الرازق عبد الصادق علي وعبد الوهاب وحيد عبد الوهاب زيدان، مي علي عبد الفتاح محمد.

أسماء الفائزين في مركز أبوصوير

وشملت أسماء مركز أبوصوير كلا من سمية مصطفى علي موسى، نعيمة سلامة موسى علي، عزت عبد الحميد على الجمال، شادية محمد محمد أمين، شكرية عبد الحميد محمود سليمان، سناء السيد عبد السلام محمد عبد الله.

وفي مركز القصاصين حسن علي محمد سلام، فاتت عبده خليل منصور، صلاح الدين محمد محمد، أيمن محمد سليمان علي، محمد السيد صقر سليم، صلاح محمد عبد الجليل عمر عبد الله.

وفي مركز التل الكبير: هند السيد إبراهيم موسى، عطيات حامد سليمان جاب الله، منال محمذ حسن سليمان، نجاح سليمان حسانين.

وفي مركز فايد فاز كلاً من محمد عطية سيد أحمد عطية، جمال فهيم فهيم السيد اليمني، عوض أحمد حسن، سعيد محمود احمد إسماعيل، مني محمد عبد البادي أحمد حمدان، جمال حسن محمد حسن، فاطمة الشحات عبد اللطيف السيد.

أسماء الفائزين في مركزي القنطرة شرق وغرب

وفي مركز القنطرة غرب، فازت حنان خليفة عبد الرحيم، سليمان محمد سليمان محمد، منصور حسن منصور حسن، ياسمين موسى خالد موسى، أمل محمد فتحي متولي السيد، سعاد زكي محزم سليمان، محمود نصر الله سليمان، أما في مركز القنطرة شرق، فاز إكرامي كامل مراد حمدان ورشا محمد إبراهيم الجمل.