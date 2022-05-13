ضبط عصابة المخدرات في الإسماعيلية.. 50 ألف قرص تامول و10 كيلو حشيش وهيدرو

تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية التي تروج للمواد المخدرة بمدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد القبض على تشكيل عصابي بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها في الأسواق بعد رصد تحركاتهم خلال الأيام الماضية.

استهداف المتهمين

ونجحت مأمورية بمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور وحسام رأفت ومحمود منصور من القبض علي المتهمين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بعد استهداف عدة مأموريات مكبرة لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية المتهمين في عدد من الوحدات السكنية.

وضبطت الحملة مع المتهمين 50 ألف قرص مخدر لعقار التامول و2 كيلو حشيش و2 كيلو شابو و6 كيلوجرامات هيدرو قبل بيعها.

كما ضبطت الشرطة طبنجة 9 مم وخمس طلقات وفرد روسي و2 طلقة للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، فيما تم ضبط مبلغ مالي قدر بنحو 28 ألف جنيه من حصيلة البيع.

القبض علي المتهمين

ونجحت مباحث قسم ثالث في القبض علي كل من رامي محمد محمد 28 سنة، وأحمد حسن سعد 20 سنة، ومحمد غريب عبدالله 30 سنة، مقيمين بأرض الجمعيات.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وتحفظت علي المضبوطات فيما تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية.

ضبط حشيش بمليون ونصف في الإسماعيلية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقالت بيان رسمي لوزارة الداخلية إن المتهمين تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات واستهدافهما تمكنت الإدارة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما مبلغ.